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52 dakika önce

İndirimli sıfır araç vaadiyle 15 yıllık arkadaşını 10 milyon lira dolandırdı

Zeytinburnu’nda oto tamirciliği yapan Mevlüt Gündoğdu, 15 yıllık arkadaşı tarafından indirimli sıfır araç alma vaadiyle dolandırıldı. Gündoğdu, eşi büyük bir otomotiv şirketinin satış biriminde çalışan arkadaşının, piyasa değerinin altında sıfır araç sahibi olacağını söylemesi üzerine yakın çevresinin de araç almasına aracı oldu. Aradan geçen aylar içerisinde araçların teslim edilmemesi üzerine davacı olan Gündoğdu, zararının 10 milyon liraya ulaştığını belirtti. Şikayet sonrası, indirimli araç satışı vaadinde bulunduğu öne sürülen E.K. hakkında 25 suç duyurusu olduğu ve kendi akrabalarını da hayali araç satışıyla dolandırdığı ortaya çıktı.

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