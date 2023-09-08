İnsan vücuduna girdiği an yayılıp evini inşa ediyor! Pandemi sonucu yüzde 50 arttı
Mynet Haber
16 dakika önce
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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Aslan Yürekli, Dünya Sağılık Örgütü tarafından ihmal edilmiş hastalık olarak tanımlanan uyuzun Türkiye'de pandemi sonrası görülme oranının yüzde 50 arttığını söyledi.
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