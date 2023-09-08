İnsan vücuduna girdiği an yayılıp evini inşa ediyor! Pandemi sonucu yüzde 50 arttı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Aslan Yürekli, Dünya Sağılık Örgütü tarafından ihmal edilmiş hastalık olarak tanımlanan uyuzun Türkiye'de pandemi sonrası görülme oranının yüzde 50 arttığını söyledi.