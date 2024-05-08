İnsanlık dışı eziyet kamerada! Komşusunu iple arabaya bağladı, metrelerce sürükledi
Mynet Haber
1 saat önce
Antalya’nın Kaş ilçesinde kan donduran olay meydana geldi. 2 komşu arasında köpek yüzünden tartışma çıktı. Tartışması sonrası Şaban T., Orhan S.’yi ip ile aracına bağlayarak metrelerce sürükledi. İnsanlık dışı vahşet kameralara yansıdı.
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