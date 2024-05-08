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İnsanlık dışı eziyet kamerada! Komşusunu iple arabaya bağladı, metrelerce sürükledi

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Antalya’nın Kaş ilçesinde kan donduran olay meydana geldi. 2 komşu arasında köpek yüzünden tartışma çıktı. Tartışması sonrası Şaban T., Orhan S.’yi ip ile aracına bağlayarak metrelerce sürükledi. İnsanlık dışı vahşet kameralara yansıdı.

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İnsanlık dışı eziyet kamerada! Komşusunu iple arabaya bağladı, metrelerce sürükledi

İnsanlık dışı eziyet kamerada! Komşusunu iple arabaya bağladı, metrelerce sürükledi

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