İntihar edecek sanılan kadın olay yerine gelen polisleri güldürdü
Mynet Haber
28 dakika önce
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Eskişehir’de psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen ve Porsuk Çayı kenarında şüpheli hareketlerde bulunan genç kadın polis ekiplerini harekete geçirdi. Kadın, Porsuk Çayı’na balık tutmaya geldiğini söyledi.
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