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İntihar edecek sanılan kadın olay yerine gelen polisleri güldürdü

Mynet Haber

Mynet Haber

28 dakika önce

Eskişehir’de psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen ve Porsuk Çayı kenarında şüpheli hareketlerde bulunan genç kadın polis ekiplerini harekete geçirdi. Kadın, Porsuk Çayı’na balık tutmaya geldiğini söyledi.

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