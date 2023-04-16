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İntiharkolik Hasan sözünde durmadı, 85'inci defa çatıya çıktı

Mynet Haber

Mynet Haber

2 saat önce

Daha önce 83 defa intihar girişiminde bulunan, 4 gün önce de Burdur’da çatıya çıkıp aşağı atlayacağını söyleyen İntiharkolik Hasan, Burdur Belediye Başkan Yardımcısına verdiği sözü tutmayarak Bucak ilçesinde intihar girişiminde bulundu.

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