İsrail ordusunun gece baskın yaptığı Şifa Hastanesi'ndeki panik anları...
Mynet Haber
31 dakika önce
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İsrail ordusu, Hamas üyelerinin içeride olduğunu bahane ederek Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne gece baskını düzenledi. Askerlerin operasyon başlatmasının ardından hastane içinde yaşanan panik anları da cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
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