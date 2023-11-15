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İsrail ordusunun gece baskın yaptığı Şifa Hastanesi'ndeki panik anları...

Mynet Haber

Mynet Haber

31 dakika önce

İsrail ordusu, Hamas üyelerinin içeride olduğunu bahane ederek Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne gece baskını düzenledi. Askerlerin operasyon başlatmasının ardından hastane içinde yaşanan panik anları da cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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