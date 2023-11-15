İsrail ordusunun gece baskın yaptığı Şifa Hastanesi'ndeki panik anları...

İsrail ordusu, Hamas üyelerinin içeride olduğunu bahane ederek Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne gece baskını düzenledi. Askerlerin operasyon başlatmasının ardından hastane içinde yaşanan panik anları da cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.