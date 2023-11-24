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İsrail ve Hamas arasında ateşkes bu sabah başlamıştı! İsrail ordusu Filistinlilere ateş açtı: Çok sayıda yaralı var, bölgeden sıcak görüntüler

Mynet Haber

Mynet Haber

17 dakika önce

İsrail ve Hamas arasında ateşkes bu sabah saat 08.00'de başladı. Ateşkes öncesi İsrail saldırılarını sürdürürken, gözler bugün saat 17.00'de yapılacak esir takasına çevrildi. İlk gün aynı ailelerden kadın ve çocuklardan oluşan 13 kişinin serbest bırakılacağı, 4 günlük arada toplam 50 esirin serbest kalmasının planlandığı aktarılmıştı. Öte yandan İsrail ordusunun Filistinlilere ateş açması sonucunda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken, bölgeden o ana ait görüntüler geldi.

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