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İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı

Mynet Haber

Mynet Haber

31 dakika önce

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki terör saldırısına ilişkin ulaşılan yeni görüntüde, hayatını kaybeden Dilfiraz Karataş'ın vurulma anı, vatandaşların kaçması ve teröristlerin koşma anı yer alıyor.

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