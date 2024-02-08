İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı
Mynet Haber
31 dakika önce
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Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki terör saldırısına ilişkin ulaşılan yeni görüntüde, hayatını kaybeden Dilfiraz Karataş'ın vurulma anı, vatandaşların kaçması ve teröristlerin koşma anı yer alıyor.
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