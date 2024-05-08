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İstanbul Havalimanı'nda facianın eşiğinden dönüldü! Uçağın iniş takımları açılmadı, gövde üstü iniş yaptı

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı gövdesi üzeri iniş yaptı. Edinilen bilgiye göre FEDEX şirketine ait kargo uçağının iniş takımları açılmadı. Uçak gövdesi üstü indi. Olayda ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi.

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