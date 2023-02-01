İstanbul'a kar yağdı, Aydos Tepesi beyaza büründü

İstanbul'da beklenen kar yağışı dün şehrin yüksek kesimlerinde günün erken saatlerinden itibaren etkisini göstermeye devam ediyor. Kar nedeniyle, Aydos Tepesi çevresindeki ormanlık alan beyaza büründü.
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