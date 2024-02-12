VİDEO

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

İstanbul’a trafikte “sinyal vermedin” kavgası kamerada: “Senin kemiklerini kırar eline veririm”

Mynet Haber

Mynet Haber

36 dakika önce

Fatih’te bir kadın motorcu sinyal vermeden önüne kırdığını iddia ettiği bir sürücü ile yolun ortasında tartışma yaşadı. Adam kendisine tepki gösteren kadına, “Bak senin kemiklerini kırar eline veririm" diye bağırdı.

Kanala Ait Diğer Videolar

Giresunlu mimar devlet desteği ile kurduğu tesiste yılda 60 ton mantar üretiyor! "Pazar problemimiz bulunmuyor" 03:05

Azerbaycanlı Server Beşirli, Türkiye ile dayanışmanın simgesi haline geldi: "Sadece kardeşlerime yardım için yola çıkmıştım" 03:02

İstanbul’a trafikte “sinyal vermedin” kavgası kamerada: “Senin kemiklerini kırar eline veririm” 01:00

Hesabına 500 bin TL gelince polise ihbar etti, gerçek ortaya çıktı 00:17

Günlerdir devam eden operasyonda binden fazla gözaltı! 74 ilde birer birer yakalandılar 01:32

Sığınmacı onu ağırlayan aile göndermek isteyince deliye döndü! Elindeki bıçakla dehşet saçtı 02:00

Skandal görüntü! İYİ Partili ilçe başkanına saldırdılar 01:34

Yer: İzmir! Taksici dehşeti yaşadı: Görüntüler sosyal medyada gündem oldu 05:02

Korkunç olay: Endonezya'daki bir maçta futbolcuya yıldırım düştü! 00:17

Tokat'ta tehlikeli yolculuk: Görüntüler hayrete düşürdü 00:09

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Giresunlu mimar devlet desteği ile kurduğu tesiste yılda 60 ton mantar üretiyor! "Pazar problemimiz bulunmuyor"

Giresunlu mimar devlet desteği ile kurduğu tesiste yılda 60 ton mantar üretiyor! "Pazar problemimiz bulunmuyor"

Azerbaycanlı Server Beşirli, Türkiye ile dayanışmanın simgesi haline geldi: "Sadece kardeşlerime yardım için yola çıkmıştım"

Azerbaycanlı Server Beşirli, Türkiye ile dayanışmanın simgesi haline geldi: "Sadece kardeşlerime yardım için yola çıkmıştım"

İstanbul’a trafikte “sinyal vermedin” kavgası kamerada: “Senin kemiklerini kırar eline veririm”

İstanbul’a trafikte “sinyal vermedin” kavgası kamerada: “Senin kemiklerini kırar eline veririm”

Hesabına 500 bin TL gelince polise ihbar etti, gerçek ortaya çıktı

Hesabına 500 bin TL gelince polise ihbar etti, gerçek ortaya çıktı

Günlerdir devam eden operasyonda binden fazla gözaltı! 74 ilde birer birer yakalandılar

Günlerdir devam eden operasyonda binden fazla gözaltı! 74 ilde birer birer yakalandılar

Sığınmacı onu ağırlayan aile göndermek isteyince deliye döndü! Elindeki bıçakla dehşet saçtı

Sığınmacı onu ağırlayan aile göndermek isteyince deliye döndü! Elindeki bıçakla dehşet saçtı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.