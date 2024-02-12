İstanbul’a trafikte “sinyal vermedin” kavgası kamerada: “Senin kemiklerini kırar eline veririm”

Fatih’te bir kadın motorcu sinyal vermeden önüne kırdığını iddia ettiği bir sürücü ile yolun ortasında tartışma yaşadı. Adam kendisine tepki gösteren kadına, “Bak senin kemiklerini kırar eline veririm" diye bağırdı.