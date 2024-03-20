İstanbul’da akılalmaz kaza! Kamyondan kopan tekerlek öğrenciye çarptı

Beşiktaş’ta yokuştan inen hafriyat kamyonunun tekerleği yerinden çıkıp yoldan geçen öğrencilerin arasına daldı. Akıl almaz kaza kameralara yansırken, çarpma sonucu bir öğrenci yaralandı, 3 otomobilde de maddi hasar oluştu.
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