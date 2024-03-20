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İstanbul’da akılalmaz kaza! Kamyondan kopan tekerlek öğrenciye çarptı

Mynet Haber

Mynet Haber

47 dakika önce

Beşiktaş’ta yokuştan inen hafriyat kamyonunun tekerleği yerinden çıkıp yoldan geçen öğrencilerin arasına daldı. Akıl almaz kaza kameralara yansırken, çarpma sonucu bir öğrenci yaralandı, 3 otomobilde de maddi hasar oluştu.

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