İstanbul’da akılalmaz olay: Gömleğini çıkartıp iş yerinin tabelasını yaktı

Bağcılar’da bir kişi sabah saatlerinde kepenkleri kapalı olan dükkanın önüne gelerek gömleğini çıkartıp bulduğu sopanın ucuna taktı. Gömleği meşale gibi yaparak tabelayı ateşe veren şahıs, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.