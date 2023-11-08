İstanbul’da akılalmaz olay: Gömleğini çıkartıp iş yerinin tabelasını yaktı
Mynet Haber
3 dakika önce
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Bağcılar’da bir kişi sabah saatlerinde kepenkleri kapalı olan dükkanın önüne gelerek gömleğini çıkartıp bulduğu sopanın ucuna taktı. Gömleği meşale gibi yaparak tabelayı ateşe veren şahıs, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
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