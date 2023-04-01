İstanbul'da akıllara durgunluk veren görüntüler! Aracın cam tavanından defalarca ateş etti

İstanbul Esenyurt'ta kimliği belirsiz bir şahıs açılır tavanlı lüks aracından ateş ederek, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medyada infiale neden olan görüntüler çok sayıda kişinin tepkisine neden oldu.