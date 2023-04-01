İstanbul'da akıllara durgunluk veren görüntüler! Aracın cam tavanından defalarca ateş etti
Mynet Haber
1 saat önce
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İstanbul Esenyurt'ta kimliği belirsiz bir şahıs açılır tavanlı lüks aracından ateş ederek, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medyada infiale neden olan görüntüler çok sayıda kişinin tepkisine neden oldu.
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