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İstanbul'da akıllara durgunluk veren görüntüler! Aracın cam tavanından defalarca ateş etti

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

İstanbul Esenyurt'ta kimliği belirsiz bir şahıs açılır tavanlı lüks aracından ateş ederek, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medyada infiale neden olan görüntüler çok sayıda kişinin tepkisine neden oldu.

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