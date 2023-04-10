İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay! Otizmli çocuğun sesinden rahatsız oldu, anne ve babasına saldırdı

Beylikdüzü'nde, iddiaya göre 5 yaşındaki otizmli çocuğun gürültüsünden rahatsız olduğu öne sürülen Y.Ş., çocuğun annesi Müjgan Özdemir'e tepki gösterdi. Bunun üzerine baba Murat Kaan Özdemir, yine iddiaya göre tepki gösteren Y.Ş.'nin yanına giderek durumu izah ederken tartışma çıktı. Tartışmadan 20 gün sonra baba Özdemir, sopalı saldırıya uğradı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Baba Murat Kaan Özdemir, "Açıkçası korkuyorum çok büyük tehditler ettiler" dedi.