İstanbul'da birçok ilçede arı tedirginliği

Arıların çoğalma içgüdüsüyle kovanı terk edip ağaçlarda, apartmanlarda toplanmaları tedirginlik yarattı. ‘Oğul verme’ adı verilen dönem için İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Fatih Dikmen, "Mayıs ve Haziran boyunca arıların sayılarının arttığı ve bunun neticesinde oğul verme gibi davranışlar sergilediklerini görebiliriz. İstanbul’da bunu görmek biraz şaşırtıcı çünkü normalde şehir içlerinde pek arıcılık yapılmıyor. Hala kırsalda bu işi yapan insanlar olabiliyor. Oğul verme dönemlerinde oradan kaçıp, çeşitli evlerin bahçelerine, çatılarına, ağaçlara kümelenmiş oğullar şeklinde toplanabiliyorlar" dedi.