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İstanbul'da dehşet anları kameraya yansıdı: Sokak ortasında av tüfeği ile kurşun yağdırdı

Mynet Haber

Mynet Haber

36 dakika önce

Esenyurt'ta alkollü şahıslar ile mahalleli arasında sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Tabancalar ve av tüfeği mermileri havada uçuşurken film sahnelerini aratmayan o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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