İstanbul'da dehşet anları kameraya yansıdı: Sokak ortasında av tüfeği ile kurşun yağdırdı

Esenyurt'ta alkollü şahıslar ile mahalleli arasında sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Tabancalar ve av tüfeği mermileri havada uçuşurken film sahnelerini aratmayan o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.