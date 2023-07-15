İstanbul'da dehşet anları kameraya yansıdı: Sokak ortasında av tüfeği ile kurşun yağdırdı
Mynet Haber
36 dakika önce
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Esenyurt'ta alkollü şahıslar ile mahalleli arasında sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Tabancalar ve av tüfeği mermileri havada uçuşurken film sahnelerini aratmayan o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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