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İstanbul'da dehşet: Tekel bayiine otomatik silahlı saldırı! O anlar kamerada

Mynet Haber

Mynet Haber

22 dakika önce

Büyükçekmece’deki tekel bayisine arabayla gelen maskeli saldırganlar, otomatik silahla ateş açtı. Ölen ya da yaralanan olmazken, kimliği belirsiz saldırganın kurşun yağdırdığı o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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