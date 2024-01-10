İstanbul'da dehşet: Tekel bayiine otomatik silahlı saldırı! O anlar kamerada
Mynet Haber
22 dakika önce
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Büyükçekmece’deki tekel bayisine arabayla gelen maskeli saldırganlar, otomatik silahla ateş açtı. Ölen ya da yaralanan olmazken, kimliği belirsiz saldırganın kurşun yağdırdığı o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
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