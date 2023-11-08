İstanbul’da dehşete düşüren kaza! Çarptığı bekçi takla atıp aracın tavana düştü

Bağcılar'da uygulama noktasına süratli şekilde gelen alkollü sürücüsü, bekçiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan bekçi aracın tavanına düştü. Dehşet anları kameralara yansırken, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
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