İstanbul’da doğum günü partisinde skandal görüntü! Yabancı uyruklu kişiler Türk Lirası yakıp eğlendi
Mynet Haber
24 dakika önce
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Kağıthane’de bir kafeteryada doğum günü kutlayan 20 kişilik grup içerisindeki bir şahıs, 100 Türk lirası yaktı. Yaşananlar kameralara yansırken, ihbar üzerine kafeye baskın yapan polis, 3 şahsı gözaltına aldı.
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