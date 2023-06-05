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İstanbul’da doğum günü partisinde skandal görüntü! Yabancı uyruklu kişiler Türk Lirası yakıp eğlendi

Mynet Haber

Mynet Haber

24 dakika önce

Kağıthane’de bir kafeteryada doğum günü kutlayan 20 kişilik grup içerisindeki bir şahıs, 100 Türk lirası yaktı. Yaşananlar kameralara yansırken, ihbar üzerine kafeye baskın yapan polis, 3 şahsı gözaltına aldı.

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