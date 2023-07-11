İstanbul'da ekmeğin fiyatı ilçeden ilçeye değişiyor

İstanbul'da ekmek fiyatlarına zam gelmedi ama zam iddiaları tartışmaları getirdi. Valilik, fiyatlarla ilgili yeni düzenleme yapılmadığını belirtmiş, 200 gr ekmeğin halen 5 TL'den satıldığını ifade etmişti. Ancak mega kentte ekmek fiyatının ilçeden ilçeye değiştiği görüldü. Gramajları 200 ile 230 gram arasında değişen ekmeklerin fiyatları 6 - 8 TL arasında fark gösteriyor. Maliyetlerden yakınan fırıncılar ise ekmeğin 10 TL olmasını istiyor. Vatandaşlardan zammı haklı bulan da var dert yanan da...