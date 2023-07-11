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İstanbul'da ekmeğin fiyatı ilçeden ilçeye değişiyor

Kanal Finans

Kanal Finans

30 dakika önce

İstanbul'da ekmek fiyatlarına zam gelmedi ama zam iddiaları tartışmaları getirdi. Valilik, fiyatlarla ilgili yeni düzenleme yapılmadığını belirtmiş, 200 gr ekmeğin halen 5 TL'den satıldığını ifade etmişti. Ancak mega kentte ekmek fiyatının ilçeden ilçeye değiştiği görüldü. Gramajları 200 ile 230 gram arasında değişen ekmeklerin fiyatları 6 - 8 TL arasında fark gösteriyor. Maliyetlerden yakınan fırıncılar ise ekmeğin 10 TL olmasını istiyor. Vatandaşlardan zammı haklı bulan da var dert yanan da...

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