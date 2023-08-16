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İstanbul'da ev sahipleri yıllık kirayı peşin istemeye başladı

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Mega kentte kiralık konutlarda kiralar yıllık istenmeye başlandı. Ev sahipleri enflasyona karşı kira bedellerini 1 yıllık peşin talep ediyor. Bununla birlikte kiracılara tahliye taahhütnamesini şartı koşuyor.

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