İstanbul'da ev sahipleri yıllık kirayı peşin istemeye başladı
Mynet Haber
1 saat önce
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Mega kentte kiralık konutlarda kiralar yıllık istenmeye başlandı. Ev sahipleri enflasyona karşı kira bedellerini 1 yıllık peşin talep ediyor. Bununla birlikte kiracılara tahliye taahhütnamesini şartı koşuyor.
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