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İstanbul’da film gibi olay kamerada: Yanlış adamı vurdu, bayramda el öperken yakalandı

Mynet Haber

Mynet Haber

23 dakika önce

Beyoğlu’nda bir şahıs husumetlisine benzettiği şahsı takip edip silahla bacağından vurdu. Saldırı anı kameralara anbean yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından bayramda annesinin elinin öperken yakalanan saldırgan tutuklandı.

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