İstanbul’da film gibi olay kamerada: Yanlış adamı vurdu, bayramda el öperken yakalandı
Mynet Haber
23 dakika önce
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Beyoğlu’nda bir şahıs husumetlisine benzettiği şahsı takip edip silahla bacağından vurdu. Saldırı anı kameralara anbean yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından bayramda annesinin elinin öperken yakalanan saldırgan tutuklandı.
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