İstanbul’da film gibi olay: Silahla kendini vurdu, polis kan izlerini takip edip oyununu bozdu
Mynet Haber
1 saat önce
Tarlabaşı’nda eski eşine kızan şahıs, silahla kendini bacaklarından vurup yaraladı. Hastanede kendisini maskeli bir şahsın vurduğunu söyleyen adamın oyununu Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri bozdu.
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