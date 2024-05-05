VİDEO

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

İstanbul’da film gibi olay: Silahla kendini vurdu, polis kan izlerini takip edip oyununu bozdu

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Tarlabaşı’nda eski eşine kızan şahıs, silahla kendini bacaklarından vurup yaraladı. Hastanede kendisini maskeli bir şahsın vurduğunu söyleyen adamın oyununu Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri bozdu.

Kanala Ait Diğer Videolar

İstanbul’da tek tekerlek kazası kamerada: Scooterlı genç ve yaya kıl payı kurtuldu 00:21

İstanbul’da trafikte kahkahaya boğan kaza: Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı 01:03

Brezilya’da sel ve toprak kayması: 55 ölü, 76 kayıp 01:54

Polisten kaçıp otomobille tarlaya giren şüpheliler, yerleri dronla tespit edilip yakalandı 01:04

İstanbul’da film gibi olay: Silahla kendini vurdu, polis kan izlerini takip edip oyununu bozdu 01:44

Şırnak'ta sel sularına kapılan kadın ve çocuğu vatandaşlar kurtardı 00:12

Alanya’da halk otobüsü şoförü ile yolcu arasındaki ‘ücret’ tartışması kamerada 00:58

Kocaeli'de ilginç görüntü: Karayolunda çırılçıplak dolaştı 00:23

Küçükçekmece’de 5 yaşındaki çocuğun düşerek hayatını kaybettiği çukur kapatıldı 01:13

Boğazından bıçaklanan kadının saldırıya uğradığı dehşet anları kamerada 00:54

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

İstanbul’da tek tekerlek kazası kamerada: Scooterlı genç ve yaya kıl payı kurtuldu

İstanbul’da tek tekerlek kazası kamerada: Scooterlı genç ve yaya kıl payı kurtuldu

İstanbul’da trafikte kahkahaya boğan kaza: Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı

İstanbul’da trafikte kahkahaya boğan kaza: Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı

Brezilya’da sel ve toprak kayması: 55 ölü, 76 kayıp

Brezilya’da sel ve toprak kayması: 55 ölü, 76 kayıp

Polisten kaçıp otomobille tarlaya giren şüpheliler, yerleri dronla tespit edilip yakalandı

Polisten kaçıp otomobille tarlaya giren şüpheliler, yerleri dronla tespit edilip yakalandı

İstanbul’da film gibi olay: Silahla kendini vurdu, polis kan izlerini takip edip oyununu bozdu

İstanbul’da film gibi olay: Silahla kendini vurdu, polis kan izlerini takip edip oyununu bozdu

Şırnak'ta sel sularına kapılan kadın ve çocuğu vatandaşlar kurtardı

Şırnak'ta sel sularına kapılan kadın ve çocuğu vatandaşlar kurtardı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.