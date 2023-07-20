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İstanbul’da hareket halindeki araçta uygunsuz hareketler yapan 2 kadın serbest bırakıldı

Mynet Haber

Mynet Haber

34 dakika önce

İstanbul’da 17 Temmuz günü Sahil Yolu Tuzla istikametinde seyir halindeki araçta uygunsuz hareketler yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kadın, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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