İstanbul’da hareket halindeki araçta uygunsuz hareketler yapan 2 kadın serbest bırakıldı
Mynet Haber
34 dakika önce
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İstanbul’da 17 Temmuz günü Sahil Yolu Tuzla istikametinde seyir halindeki araçta uygunsuz hareketler yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kadın, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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