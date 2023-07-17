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İstanbul’da hayvana şiddet kameraya yansıdı: Güvercini fırlatıp tekmeledi

Mynet Haber

Mynet Haber

21 dakika önce

İstanbul Kağıthane’de boş bir araziye kurduğu kulübeye güvercinleri kapatan bir şahıs, kulübeye girmek istemeyen güvercinleri önce fırlattı ardından tekmeledi. Hayvanlara yapılan kötü muamele vatandaş kameralarına yansıdı.

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