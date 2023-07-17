İstanbul’da hayvana şiddet kameraya yansıdı: Güvercini fırlatıp tekmeledi

İstanbul Kağıthane’de boş bir araziye kurduğu kulübeye güvercinleri kapatan bir şahıs, kulübeye girmek istemeyen güvercinleri önce fırlattı ardından tekmeledi. Hayvanlara yapılan kötü muamele vatandaş kameralarına yansıdı.