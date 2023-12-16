İstanbul'da korku dolu anlar! Motosikletle takip edip kurşun yağdırdılar, o detay dikkatlerden kaçmadı
Mynet Haber
54 dakika önce
YORUM YAP0
İstanbul'da motosikletli iki kişi, takip ettikleri bir otomobile kurşun yağdırdı. Olay saniye saniye görüntülenirken saldırganlardan birinin otomobile ateş ettiği sırada cep telefonuyla kayıt yapması dikkatlerden kaçmadı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum