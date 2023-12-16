VİDEO

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

İstanbul'da korku dolu anlar! Motosikletle takip edip kurşun yağdırdılar, o detay dikkatlerden kaçmadı

Mynet Haber

Mynet Haber

54 dakika önce

İstanbul'da motosikletli iki kişi, takip ettikleri bir otomobile kurşun yağdırdı. Olay saniye saniye görüntülenirken saldırganlardan birinin otomobile ateş ettiği sırada cep telefonuyla kayıt yapması dikkatlerden kaçmadı.

Kanala Ait Diğer Videolar

İstanbul'da korku dolu anlar! Motosikletle takip edip kurşun yağdırdılar, o detay dikkatlerden kaçmadı 01:56

Dinamitle patlatılan 10 katlı bina, kağıt gibi yerle bir oldu 00:42

Yer: Adana! Bu kadarına da pes: SMA hastası çocuğun kumbarasını çaldı 00:48

İstanbul'da şaşırtan anlar! Kaldırıma çıkan taksiye yaya sert tepki 00:10

Yürek sızlatan görüntüler! Tabutunu kadınlar taşıdı, gözyaşları sel oldu 01:53

Bolu'da enişte dehşet saçtı 00:21

Alışverişten dönerken fenalaştı, tırın altında kalarak hayatını kaybetti 00:59

Çanakkale'de dere taştı, araçlar sular altında kaldı 01:17

Dördüz bebek dünyaya getiren anne sadece birini kucağına alabildi: "Doktorun cezasını çekmesini istiyorum" 04:56

Özel, ismi açıklanan adaylar arasında ilk İmamoğlu'nu ziyaret etti! İkisi de aynı noktayı vurguladı 14:28

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

İstanbul'da korku dolu anlar! Motosikletle takip edip kurşun yağdırdılar, o detay dikkatlerden kaçmadı

İstanbul'da korku dolu anlar! Motosikletle takip edip kurşun yağdırdılar, o detay dikkatlerden kaçmadı

Dinamitle patlatılan 10 katlı bina, kağıt gibi yerle bir oldu

Dinamitle patlatılan 10 katlı bina, kağıt gibi yerle bir oldu

Yer: Adana! Bu kadarına da pes: SMA hastası çocuğun kumbarasını çaldı

Yer: Adana! Bu kadarına da pes: SMA hastası çocuğun kumbarasını çaldı

İstanbul'da şaşırtan anlar! Kaldırıma çıkan taksiye yaya sert tepki

İstanbul'da şaşırtan anlar! Kaldırıma çıkan taksiye yaya sert tepki

Yürek sızlatan görüntüler! Tabutunu kadınlar taşıdı, gözyaşları sel oldu

Yürek sızlatan görüntüler! Tabutunu kadınlar taşıdı, gözyaşları sel oldu

Bolu'da enişte dehşet saçtı

Bolu'da enişte dehşet saçtı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.