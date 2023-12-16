İstanbul'da korku dolu anlar! Motosikletle takip edip kurşun yağdırdılar, o detay dikkatlerden kaçmadı

İstanbul'da motosikletli iki kişi, takip ettikleri bir otomobile kurşun yağdırdı. Olay saniye saniye görüntülenirken saldırganlardan birinin otomobile ateş ettiği sırada cep telefonuyla kayıt yapması dikkatlerden kaçmadı.