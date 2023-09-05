VİDEO

İstanbul’da korkutan görüntü! Florya Sahili yeşile büründü

Mynet Haber

Mynet Haber

45 dakika önce

İstanbul’da kirlilik nedeniyle kapatılan Florya'daki Güneş Plajı'nda deniz adeta yeşile büründü. Plajın hemen yanında ise vatandaşların kirliliğe aldırış etmeden özel işletmede suya girdikleri görüldü.

Kanala Ait Diğer Videolar

İstanbul’da korkutan görüntü! Florya Sahili yeşile büründü 01:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'e Sparta Prag forması giyen futbolcu hakkında sorduğu soru dikkat çekti 00:25

Dükkana sızan yağları caddeye boşaltınca ilginç görüntüler ortaya çıktı 03:28

Taksici ile kadınların kavgası şoke etti! Peş peşe tekmeler savurdu… 01:29

Katil kocanın eşini ve kayınvalidesini öldürdükten sonra yaptığı paylaşımlar kan dondurdu 01:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Soçi’de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ortak basın toplantısı düzenledi 28:30

iPhone çalmak için kablo kemirdi! Güvenlik kamerası görüntüleri 'pes' dedirtti 01:09

Eski muhtar dehşeti: Abisini sokak ortasında av tüfeğiyle vurdu! Vücuduna 300'e yakın saçma isabet etti 03:48

Kuyumcudan hem hırsızlık hem de alışveriş yaptı! O anlar kamerada 04:24

Tesadüfün bu kadarı: Yine 2 Eylül, yine Bingöl, yine göktaşı 01:06

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

İstanbul’da korkutan görüntü! Florya Sahili yeşile büründü

İstanbul’da korkutan görüntü! Florya Sahili yeşile büründü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'e Sparta Prag forması giyen futbolcu hakkında sorduğu soru dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'e Sparta Prag forması giyen futbolcu hakkında sorduğu soru dikkat çekti

Dükkana sızan yağları caddeye boşaltınca ilginç görüntüler ortaya çıktı

Dükkana sızan yağları caddeye boşaltınca ilginç görüntüler ortaya çıktı

Taksici ile kadınların kavgası şoke etti! Peş peşe tekmeler savurdu…

Taksici ile kadınların kavgası şoke etti! Peş peşe tekmeler savurdu…

Katil kocanın eşini ve kayınvalidesini öldürdükten sonra yaptığı paylaşımlar kan dondurdu

Katil kocanın eşini ve kayınvalidesini öldürdükten sonra yaptığı paylaşımlar kan dondurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Soçi’de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ortak basın toplantısı düzenledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Soçi’de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ortak basın toplantısı düzenledi

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.