İstanbul’da korkutan görüntü! Florya Sahili yeşile büründü

İstanbul’da kirlilik nedeniyle kapatılan Florya'daki Güneş Plajı'nda deniz adeta yeşile büründü. Plajın hemen yanında ise vatandaşların kirliliğe aldırış etmeden özel işletmede suya girdikleri görüldü.
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