İstanbul'da metro arızası! Vatandaşlar tünelden yürüyerek ilerledi
Mynet Haber
1 saat önce
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İstanbul'da sabah saatlerinde metro arızası yaşandı. M3 Bakırköy-Kayaşehir seferlerinde aksama olurken bazı yolcular tünelden ilerlemek zorunda kaldı. Aksaklık nedeniyle Metro İstanbul'dan açıklama yapıldı.
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