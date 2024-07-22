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12 dakika önce

İstanbul'da “örümcek adam” gibi otele tırmanan hırsız kamerada

Beyoğlu'nda bir hırsız örümcek adam gibi tırmandığı bir otelin ikinci katındaki odadan çanta çaldı. Kağıthane'de ise bir hırsız korkuluktan tırmandığı bir daireden hırsızlık girişiminde bulundu. Hırsızlık anları kameraya yansıdı.

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