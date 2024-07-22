İstanbul'da “örümcek adam” gibi otele tırmanan hırsız kamerada
Beyoğlu'nda bir hırsız örümcek adam gibi tırmandığı bir otelin ikinci katındaki odadan çanta çaldı. Kağıthane'de ise bir hırsız korkuluktan tırmandığı bir daireden hırsızlık girişiminde bulundu. Hırsızlık anları kameraya yansıdı.
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