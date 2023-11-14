İstanbul'da şaşırtan anlar! Seyir halindeki araçların arasında böyle koştu
Mynet Haber
1 saat önce
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Beylikdüzü’nde E-5 karayoluna çıkan yabancı uyruklu şahıs, seyir halindeki araçların arasında koşmaya başladı. Trafikteki sürücüler adamı şaşkınlıkla izlerken o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
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