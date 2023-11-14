VİDEO

İstanbul'da şaşırtan anlar! Seyir halindeki araçların arasında böyle koştu

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Beylikdüzü’nde E-5 karayoluna çıkan yabancı uyruklu şahıs, seyir halindeki araçların arasında koşmaya başladı. Trafikteki sürücüler adamı şaşkınlıkla izlerken o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Kanala Ait Diğer Videolar

Kaporta ustalarının bir numaralı çırağı sevimli kedi 'Nazlı' ilgi odağı oluyor: "Ben de söker takarım gibi eşlik ediyor" 03:07

İstanbul'da şaşırtan anlar! Seyir halindeki araçların arasında böyle koştu 00:27

Narkogüç Operasyonları sürüyor! Ali Yerlikaya duyurdu: İskenderun açıklarındaki gemiye baskın… 02:05

Aziz Mahmud Hüdayi Camisi İmamı Mustafa Efe Mekke'de gözaltına alındığını açıkladı 00:10

Amatör balıkçı yakaladı! Poşete sığmadı, sırtlayarak götürdü: Tam 41 kilo 00:20

Boğazını keserek katletti, nedeni 'düğün elbisesi' çıktı! 00:34

Ulu Önder'e büyük saygısızlık! Sevan Nişanyan'dan Atatürk hakkında çirkin imalar 01:18

Sokak ortasında dehşet! Tartıştığı eşini av tüfeğiyle vurdu 00:24

İki motosikletli ölümüne yarıştı! O anlar saniye saniye görüntülendi 00:33

Oğlunu, gelinini ve iki torununu kaybetti, sağ kalan tek torunu ile yaşama tutunuyor: "Kuzumun kuzusu, o benim her şeyim" 03:00

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Kaporta ustalarının bir numaralı çırağı sevimli kedi 'Nazlı' ilgi odağı oluyor: "Ben de söker takarım gibi eşlik ediyor"

Kaporta ustalarının bir numaralı çırağı sevimli kedi 'Nazlı' ilgi odağı oluyor: "Ben de söker takarım gibi eşlik ediyor"

İstanbul'da şaşırtan anlar! Seyir halindeki araçların arasında böyle koştu

İstanbul'da şaşırtan anlar! Seyir halindeki araçların arasında böyle koştu

Narkogüç Operasyonları sürüyor! Ali Yerlikaya duyurdu: İskenderun açıklarındaki gemiye baskın…

Narkogüç Operasyonları sürüyor! Ali Yerlikaya duyurdu: İskenderun açıklarındaki gemiye baskın…

Aziz Mahmud Hüdayi Camisi İmamı Mustafa Efe Mekke'de gözaltına alındığını açıkladı

Aziz Mahmud Hüdayi Camisi İmamı Mustafa Efe Mekke'de gözaltına alındığını açıkladı

Amatör balıkçı yakaladı! Poşete sığmadı, sırtlayarak götürdü: Tam 41 kilo

Amatör balıkçı yakaladı! Poşete sığmadı, sırtlayarak götürdü: Tam 41 kilo

Boğazını keserek katletti, nedeni 'düğün elbisesi' çıktı!

Boğazını keserek katletti, nedeni 'düğün elbisesi' çıktı!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.