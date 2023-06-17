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İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı

Mynet Haber

Mynet Haber

26 dakika önce

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul ve birçok şehirde yağmur bekleniyor. Yağmur öncesinde İstanbul’da gece yarısına doğru çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Geceyi gündüze çeviren şimşekler Üsküdar sahilden görüntülendi.

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