İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul ve birçok şehirde yağmur bekleniyor. Yağmur öncesinde İstanbul’da gece yarısına doğru çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Geceyi gündüze çeviren şimşekler Üsküdar sahilden görüntülendi.
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