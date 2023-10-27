İstanbul'da sokak ortasında satırlı dehşet: Kiracıyla emlakçı birbirine girdi!
Mynet Haber
13 saat önce
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İstanbul'da dün akşam saatlerinde görenleri dehşete düşüren anlar yaşandı. Esenyurt'ta bir emlakçıyla kiracı arasında tartışma çıktı, kiracı eline satır alınca sokak ortasında kan çıktı. Korkunç olay kameraya anbean yansıdı.
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