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İstanbul’da şoke eden olay: Eşi ile trafikte tartışan adamı, tetikçi tutup kurşun yağmuruna tutturdu

Mynet Haber

Mynet Haber

11 dakika önce

Bayrampaşa’da trafikte tartıştığı kadının kocası tarafından defalarca telefonla tehdit edilen Emre Ü., taraflar bir araya gelmek istedi. Bunun üzerine bir araya gelen taraflardan Emre Ü., trafikte tartıştığı Gizem M.U’nun kocası Mert C.U.,’nun arkadaşı tarafından silahla vuruldu. Olay sonrasında gözaltına alınan koca ve iki arkadaşı sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, gerçekleştirilen silahlı saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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