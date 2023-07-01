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İstanbul'da "tantanacı kadınlar" yakalanınca cadde ortasında soyunup ortalığı birbirine kattı

Mynet Haber

Mynet Haber

22 dakika önce

İstanbul'da "tantanacı kadınlar" para dolu çantasını çaldıkları adama yakalanınca caddenin ortasında soyunup tuvaletini yaptı. Görenleri hayrete düşüren o anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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