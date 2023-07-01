İstanbul'da "tantanacı kadınlar" yakalanınca cadde ortasında soyunup ortalığı birbirine kattı
Mynet Haber
22 dakika önce
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İstanbul'da "tantanacı kadınlar" para dolu çantasını çaldıkları adama yakalanınca caddenin ortasında soyunup tuvaletini yaptı. Görenleri hayrete düşüren o anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
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