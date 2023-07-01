İstanbul'da "tantanacı kadınlar" yakalanınca cadde ortasında soyunup ortalığı birbirine kattı

İstanbul'da "tantanacı kadınlar" para dolu çantasını çaldıkları adama yakalanınca caddenin ortasında soyunup tuvaletini yaptı. Görenleri hayrete düşüren o anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.