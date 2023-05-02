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İstanbul'daki et halinde mide bulandıran görüntüler

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Bayrampaşa'da 2 bini aşkın işletmenin yer aldığı Mega Center kuru gıda halinde toptan et satışı yapılan işletmelerin bulunduğu bölümdeki görüntüler mide bulandırdı. Et halindeki işletmelerde, et ve sakatat ürünlerinin özensizce muhafaza edildiği, işletmelerin hijyen koşullarına uymadığı görüldü. İstanbul'daki birçok işletme ve kasabın et ürünü temin ettiği toptancılarda, çalışanların büyük bir kısmının ise bone, eldiven, önlük ya da çizme kullanmaması dikkat çekti. İşte tepki çeken o görüntüler!

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