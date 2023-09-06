İstanbul'u vuran sel felaketi sonrası bu çözümü buldular! Milyonluk araçları halatla ağaca bağladılar

İstanbul Küçükçekmece’de, Hatboyu Caddesindeki restoranda park halinde bulunan milyonluk araçlar, sele kapılmasın diye halatla ağaca bağlandı. Araç sahibi Halit Yetkin, "Korkunç bir şey yaşadık, araçları oğlum ve yeğenim bağladı” dedi.