İstanbul'u vuran sel felaketi sonrası bu çözümü buldular! Milyonluk araçları halatla ağaca bağladılar
Mynet Haber
1 saat önce
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İstanbul Küçükçekmece’de, Hatboyu Caddesindeki restoranda park halinde bulunan milyonluk araçlar, sele kapılmasın diye halatla ağaca bağlandı. Araç sahibi Halit Yetkin, "Korkunç bir şey yaşadık, araçları oğlum ve yeğenim bağladı” dedi.
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