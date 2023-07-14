VİDEO

İstanbul'un en sıcak ilçeleri belli oldu! Sokaklar boş kaldı, ne yaptılarsa çare olmadı: 'Asfalt yüzümüze doğru vuruyor'

Mynet Haber

Mynet Haber

20 dakika önce

Yurdun birçok kesiminde olduğu gibi İstanbul'da da sıcaklıklar bunaltıcı hal aldı. İstanbul'un en sıcak ilçeleri de belli oldu. Sancaktepe'de ulaşılan sıcaklık diğer ilçeleri geride bıraktı, ilçede sokaklar boş kaldı. Mecburen dışarı çıktığını dile getiren Ali Şentürk "Asfalt yüzümüze doğru vuruyor. Şapka, gözlük taktık ama yine de dayanılmıyor. Ne yapacağız bilmiyorum" dedi. Gamze Keskin ise "Artık bayılmak üzereyiz. Maalesef burada yaşıyorum. En sonunda köye kaçmayı düşünüyorum" diye konuştu.

Kanala Ait Diğer Videolar

Samsun'da korkunç olay! İki kız kardeşini öldürdü, iki kişiyi yaraladı 01:10

İstanbul'un en sıcak ilçeleri belli oldu! Sokaklar boş kaldı, ne yaptılarsa çare olmadı: 'Asfalt yüzümüze doğru vuruyor' 01:44

Engelli çiftin 'kiralık ev' yakarışı: "Engelli olduğumuzu duyunca bize ev vermek istemiyorlar" 03:00

Hayatında hiç gitmediği Konya’dan radar cezası geldi 00:38

Ağaca çıkan ayıyı uyaran vatandaş gülümsetti! Görüntüler sosyal medyada ilgi gördü 00:39

Kirayı ödeyecek kadar geliri olmadığı için 2 çocuğuyla aylardır sokakta 01:33

Down sendromlu berber çırağı "Ramço" ustalarının eli ayağı oluyor: "Ondan memnun olmayan insan yok" 03:00

Turistik ilçede anonsla sıcak uyarısı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın 02:22

İzmir'in tatil beldesinde orman yangını! Urla'dan yükselen dumanlar sahilden de gözüküyor 00:29

Bisikletle dünya turuna çıkan çift, 12 bin kilometre pedal çevirerek 12 ülke gezdi: "En önemli şey konfor alanını terk etmek" 03:12

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Samsun'da korkunç olay! İki kız kardeşini öldürdü, iki kişiyi yaraladı

Samsun'da korkunç olay! İki kız kardeşini öldürdü, iki kişiyi yaraladı

İstanbul'un en sıcak ilçeleri belli oldu! Sokaklar boş kaldı, ne yaptılarsa çare olmadı: 'Asfalt yüzümüze doğru vuruyor'

İstanbul'un en sıcak ilçeleri belli oldu! Sokaklar boş kaldı, ne yaptılarsa çare olmadı: 'Asfalt yüzümüze doğru vuruyor'

Engelli çiftin 'kiralık ev' yakarışı: "Engelli olduğumuzu duyunca bize ev vermek istemiyorlar"

Engelli çiftin 'kiralık ev' yakarışı: "Engelli olduğumuzu duyunca bize ev vermek istemiyorlar"

Hayatında hiç gitmediği Konya’dan radar cezası geldi

Hayatında hiç gitmediği Konya’dan radar cezası geldi

Ağaca çıkan ayıyı uyaran vatandaş gülümsetti! Görüntüler sosyal medyada ilgi gördü

Ağaca çıkan ayıyı uyaran vatandaş gülümsetti! Görüntüler sosyal medyada ilgi gördü

Kirayı ödeyecek kadar geliri olmadığı için 2 çocuğuyla aylardır sokakta

Kirayı ödeyecek kadar geliri olmadığı için 2 çocuğuyla aylardır sokakta

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.