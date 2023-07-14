İstanbul'un en sıcak ilçeleri belli oldu! Sokaklar boş kaldı, ne yaptılarsa çare olmadı: 'Asfalt yüzümüze doğru vuruyor'

Yurdun birçok kesiminde olduğu gibi İstanbul'da da sıcaklıklar bunaltıcı hal aldı. İstanbul'un en sıcak ilçeleri de belli oldu. Sancaktepe'de ulaşılan sıcaklık diğer ilçeleri geride bıraktı, ilçede sokaklar boş kaldı. Mecburen dışarı çıktığını dile getiren Ali Şentürk "Asfalt yüzümüze doğru vuruyor. Şapka, gözlük taktık ama yine de dayanılmıyor. Ne yapacağız bilmiyorum" dedi. Gamze Keskin ise "Artık bayılmak üzereyiz. Maalesef burada yaşıyorum. En sonunda köye kaçmayı düşünüyorum" diye konuştu.