İstanbul'un göbeğinde böyle kaçırıldı: Önce dövdüler sonra da gasp ettiler
Mynet Haber
31 dakika önce
İstanbul Üsküdar'da 3 kişi tarafından kaçırılarak dövülen, para ve kredi kartları gasp edilen 56 yaşındaki emekli M.A., polis tarafından yaklaşık 4 saat içinde kurtarıldı. M.A. hastaneye kaldırılırken, 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.
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