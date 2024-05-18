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İstanbul'un göbeğinde böyle kaçırıldı: Önce dövdüler sonra da gasp ettiler

Mynet Haber

Mynet Haber

31 dakika önce

İstanbul Üsküdar'da 3 kişi tarafından kaçırılarak dövülen, para ve kredi kartları gasp edilen 56 yaşındaki emekli M.A., polis tarafından yaklaşık 4 saat içinde kurtarıldı. M.A. hastaneye kaldırılırken, 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

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