İstanbul'un göbeğinde güpegündüz silahlı gasp dehşeti! Korku dolu anlar kamerada
Mynet Haber
3 saat önce
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Bahçelievler’de, kimliği belirsiz 3 kişi sokakta yürüyen iki kişiyi silahla gasp etmeye çalıştı. Şüpheliler, çantayı vermeyen vatandaşı ayağından silahla yaraladı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
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