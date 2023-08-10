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İstanbul'un göbeğinde güpegündüz silahlı gasp dehşeti! Korku dolu anlar kamerada

Mynet Haber

Mynet Haber

3 saat önce

Bahçelievler’de, kimliği belirsiz 3 kişi sokakta yürüyen iki kişiyi silahla gasp etmeye çalıştı. Şüpheliler, çantayı vermeyen vatandaşı ayağından silahla yaraladı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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