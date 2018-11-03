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İşte Sıla-Ahmet Kural olayının perde arkası: Ölüm tehdidi

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.11.2018 20:49 | Son Güncelleme

Kanal D haber Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun savcıya verdiği ifadeye ulaştı. Sıla'nın ifadesinde küllük ile dayak kısmı yalanlanırken Ahmet Kural'ın kendisini ölümle tehdit ettiği yer alıyor.

İşte Sıla-Ahmet Kural olayının perde arkası: Ölüm tehdidi

Kanal D haberden Emrullah Erdi̇nç ve İbrahim Konar’ın haberine göre Şarkıcı Sıla, Cumhuriyet savcısına verdiği ifade de Ahmet Kural'dan vücudunun çeşitli yerlerine yumruk, tekme ve tokat yemek üzere darp edildiğini söyledi. Sıla kül tablası ile dayak yediği iddialarını ise yalanladı...

AHMET KURAL PAZARTESİ GÜNÜ SAVCININ KARŞISINA ÇIKACAK

Sıla darp olayından iki gün sonra özel bir hastaneden sağlık raporu almıştı. İddiaların hedefindeki oyuncu Ahmet Kural da Pazartesi günü savcının karşısına çıkacak. Ve Sıla'ya uyguladığı şiddet ile ilgili ifade verecek.

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Anahtar Kelimeler:
ahmet kural sıla Sıla Gençoğlu

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