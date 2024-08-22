İtalya'da yatın fırtınada batması sonucu ölenlerin sayısı 6'ya çıktı
İtalya'nın Sicilya Adası'nın kuzey sahilindeki Porticello açıklarında 19 Ağustos'ta yatın fırtınada batması sonucu kaybolan 5 kişinin daha cesedinin bulunmasıyla ölü sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.
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