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İtalyan özel kuvvetleri, kaçak göçmenlerin alıkoyduğu Türk gemisini kurtardı

Mynet Haber

Mynet Haber

31 dakika önce

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Türkiye'den Fransa'ya giden Türk kargo gemisinin kontrolünü ele geçiren kaçak göçmenlerin, İtalyan özel kuvvetlerinin operasyonuyla yakalandığını ve operasyonun iyi şekilde bittiğini bildirdi.

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