İtalyan özel kuvvetleri, kaçak göçmenlerin alıkoyduğu Türk gemisini kurtardı
Mynet Haber
31 dakika önce
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İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Türkiye'den Fransa'ya giden Türk kargo gemisinin kontrolünü ele geçiren kaçak göçmenlerin, İtalyan özel kuvvetlerinin operasyonuyla yakalandığını ve operasyonun iyi şekilde bittiğini bildirdi.
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