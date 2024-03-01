İtibar suikastına uğrayan muhtar adayının 4 saniyelik görüntülü görüşmesi 20 bin euroya patlıyordu

Hatay'da yaptığı görüntülü telefon görüşmesi sonrası ekran fotoğrafındaki yüzü cinsel içerikli fotoğrafların üzerine montajlanan muhtar adayı İsmail Bayır, dolandırıcılar tarafından 20 bin euro istenerek itibar suikastına uğradı.
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