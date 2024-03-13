İzdiham yaşandı... Canice öldürülen kedi Eros'un duruşmasına hayvanseverlerden akın! İbrahim Keloğlan'ın ifadesi ortaya çıktı

Başakşehir'de İbrahim Keloğlan, yılbaşı gecesi kedi Eros'u asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek vahşice öldürmüştü. Türkiye'nin konuştuğu olayda, Keloğlan'a verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasının üst mahkemece bozulmasının ardından yeniden yargılama bugün başladı. Duruşma için hayvanseverler adliyeye akın ederken, koridorda izdiham oluştu. Keloğlan'ın ifadesinde ise "Olaylardan sonra köylere giderek kedi maması dağıttım, barınaklara bağışta bulundum. Bana terapi gibi geldi" dediği aktarıldı.