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İzdiham yaşandı... Canice öldürülen kedi Eros'un duruşmasına hayvanseverlerden akın! İbrahim Keloğlan'ın ifadesi ortaya çıktı

Mynet Haber

Mynet Haber

40 dakika önce

Başakşehir'de İbrahim Keloğlan, yılbaşı gecesi kedi Eros'u asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek vahşice öldürmüştü. Türkiye'nin konuştuğu olayda, Keloğlan'a verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasının üst mahkemece bozulmasının ardından yeniden yargılama bugün başladı. Duruşma için hayvanseverler adliyeye akın ederken, koridorda izdiham oluştu. Keloğlan'ın ifadesinde ise "Olaylardan sonra köylere giderek kedi maması dağıttım, barınaklara bağışta bulundum. Bana terapi gibi geldi" dediği aktarıldı.

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