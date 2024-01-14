İzlanda'da yanardağ patladı: Ortalık mahşer yerine döndü!
Mynet Haber
3 saat önce
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İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'na bağlı Grindavik kasabasında yanardağ patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından kaydedilen görüntüler adeta mahşer yerini andırırken, patlamanın etkisiyle lav ve kül metrelerce yüksekliğe ulaştı.
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