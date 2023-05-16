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İzleyenler inanamadı! Bahçesine giren yılanı elleriyle yakaladı

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Türkiye genelinde hava sıcaklığının artmasıyla birlikte ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Bursa’da bir vatandaş evinin bahçesine giren yılanı elleriyle yakaladı. Koca yılanı kuyruğundan tutan adam kameralara yansıdı.

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