İzleyenlerin midesini bulandırdı! Menzil şeyhinin terini sildiği mendili öpüp başına koydu

Sosyal medyada yer alan görüntüler hem izleyenlerin tepkisini çekti hem de midelerini bulandırdı. Menzil şeyhinin alın terini sildiği mendili öpüp başına koyan adamın kameralara yansıyan görüntüsü herkesi şaşkına çevirdi.
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