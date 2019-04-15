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İzmir beyaza büründü! Bir anda bastırdı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 15.04.2019 16:20 | Son Güncelleme

İzmir'de etkili olan şiddetli dolu yağışı kar gibi ilçeyi beyaza bürürken, vatandaşlar kardan adam gibi doludan adam yaptı.

İzmir'in Tire ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış bir anda yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışıyla, ilçe kar yağmış gibi bir anda beyaza büründü.

Dolu yağışının ardından vatandaşlar yollarda yürümekte zorlanırken, bazı vatandaşların ise yağan doludan kardan adam yaptı. Yağışın ardından Tire Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yollarda biriken dolu parçalarını temizledi. İlçe merkezinde yağan dolunun maddi hasara yol açmadığı öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir tire dolu yağışı

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