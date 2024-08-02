İzmir-Gaziantep uçuşunda rötar 10 saate çıktı, yolcular isyan etti
İzmir'den Gaziantep'e gitmesi planlanan yolcu uçağı, 10 saati yaklaşan rötar yapınca yolcular duruma isyan etti. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda uzun süreli rötar, yolcularla görevlileri karşı karşıya getirdi, sinirleri gerdi.
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