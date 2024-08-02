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31 dakika önce

İzmir-Gaziantep uçuşunda rötar 10 saate çıktı, yolcular isyan etti

İzmir'den Gaziantep'e gitmesi planlanan yolcu uçağı, 10 saati yaklaşan rötar yapınca yolcular duruma isyan etti. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda uzun süreli rötar, yolcularla görevlileri karşı karşıya getirdi, sinirleri gerdi.

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